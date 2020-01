Mega Man X, il titolo platform per smartphone, è stato posticipato al primo trimestre di quest'anno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mentre Capcom è ancora al lavoro sul nuovo e misterioso gioco della serie Mega Man, Capcom Taiwan sta andando avanti nel lavoro per portare Mega Man X DiVE (noto come Rockman X DiVE in Giappone) all'interno dei dispositivi mobile.Dopo un periodo beta su Android all'inizio del 2019, l'uscita del gioco era prevista a dicembre. Tuttavia Capcom ha annunciato recentemente che il gioco subirà un ritardo e sarà disponibile, salvo altri intoppi, per il primo trimestre del 2020. Il motivo di questo ritardo sembra da attribuire ad un "processo di ottimizzazione". Il team di sviluppo si scusa per l'inconveniente, ma l'obiettivo è quello di portare su smartphone un gioco privo di bug ed errori eventuali.Al momento non sappiamo se il gioco verrà pubblicato solo in determinati territori o se assisteremo ad un lancio globale, tuttavia considerando che parliamo di un gioco che si basa su una saga ... Leggi la notizia su eurogamer

