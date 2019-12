In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Dicembre: Impar condicio – L’Agcom indaga su Tele-Salvini (Di martedì 31 dicembre 2019) Istruttoria Agcom su Salvini: troppo spazio in tg e talk L’Autorità avvia una pratica sulla presenza in tv del leghista: “Sempre il più presente sia da ministro che all’opposizione” di Lorenzo Giarelli La Balla dell’Anno di Marco Travaglio Alcuni lettori ci chiedono di premiare la balla più grande dell’anno. Mission impossible: sono troppe, tutte enormi. Però, catalogandole, possiamo premiare la campagna di stampa più demenziale e miserabile del 2019: quella contro il Reddito di cittadinanza. Che sia partito fra mille pasticci, con i centri per l’impiego da sistemare, i tanti navigator ancora da … Arezzo “Consulenze inutili per 4,3 milioni”. Boschi sr. a giudizio Banca Etruria – Il padre dell’ex ministra sarà processato con altri 13 dirigenti per bancarotta semplice: “Aggravarono la crisi dell’istituto” di Lorenzo Giarelli In Liguria A26, crolla il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

