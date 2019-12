Genova | tecnico muore folgorato in una cabina elettrica mentre ripara un guasto

(Di martedì 24 dicembre 2019)in unaUndi una ditta di Chiavari è mortoall’interno di unadove stavando un. È accaduto oggi, martedì 24 dicembre 2019, a Casarza Ligure, in provincia di, precisamente in via Tangoni. L’uomo si chiamava Stefano Strada, aveva 45 anni, era sposato e aveva due figli, di 9 e 11 anni. Dopo l’incidente sul posto sono arrivati i carabinieri, il magistrato di turno e i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il il decesso. Durante l’intervento, ilera assistito da un collega, ed è stato quest’ultimo a dare l’allarme. Il corpo del 45enne è stato poi trasferito all’obitorio dell’ospedale San Martino di. Le notizie di cronaca di TPI Strada risiedeva nel vicino comune di Mezzanego, altro piccolo centro del ...

