Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il(LE PREVISIONI IN ITALIA) provoca danni e disagi anche in Calabria. La violenta mareggiata che, nella mattinata del 23 dicembre, ha colpito la costa tirrenica della provincia di Vibo Valentia ha provocato il cedimento dellafinaledella marina di, detto “Pizzapundi”. Lo stesso tratto del pontile, chiuso con apposita ordinanza del Comune, era già stato fortemente lesionato dalla mareggiata dei giorni precedenti che aveva lasciato numerose crepe nel cemento (ACQUA ALTA A VENEZIA -IN SARDEGNA) . L’ordinanza di chiusura L’area interessata dalle lesioni, caduta di schianto, era stata dichiarata inaccessibile dall’amministrazione comunale didopo l’ultimo nubifragio che aveva allagato il vicino lungomare bloccando anche alcune persone all’interno delle auto. Recentemente ilera stato oggetto di lavori che ne ...

Vivodisogniebas : RT @SkyTG24: Maltempo, crolla parte dell’antico molo di Pizzo Calabro - SkyTG24 : Maltempo, crolla parte dell’antico molo di Pizzo Calabro - SergVessicchio : MALTEMPO CROLLA LA PROVINCIALE PER SAN CIPRIANO PICENTINO -