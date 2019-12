Dipendenti di Banca non raggiungono i risultati imposti e i dirigenti li prendono a

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Una vicenda terribile e incredibile nello stesso tempo quella accaduta a Shanxi nel nord della Cina e della quale c’è anche un video. Idella Zhangze Rural Commercial Bank sono stati sospesi perché accusati di aver preso a bastonate iperché non avevano raggiunto gli obbiettivi che erano stati loro. I, tra cui c’era anche una donna, hanno ricevuto diverse e dolorose bastonate. Ad un certo punto si vede anche nel video che uno di loro , dopo l’ennesima bastonata, per il dolore scoppia a piangere. Secondo isi tratta di una sessione ”motivazionale”. Ivengono colpiti con violenza mentre sono anche costretti a rispondere alla domanda : ”Perché hai raggiunto un rendimento così basso?” e loro cono costretti a rispondere: ”Perché non sono stato in grado di superarmi”. Un video sconvolgente che mostra tutta l’assurdità ...

matteosalvinimi : #Salvini: Banca d’Italia, con 7mila dipendenti, deve controllare. #nonelarena @nonelarena - BCC_Roma : 'Siamo e rimarremo una banca di relazioni fatta di agenzie, soci, clienti e territori'. Così il presidente Liberati… - sherpa810 : RT @sherpa810: @chilisummer @fdragoni Senza contare che i correntisti sono clienti di una banca, non dipendenti. Non parliamo degli azionis… -