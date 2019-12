Paola Perego cambia casacca e dalla Rai passa a Mediaset? Il gossip

Leggi la notizia su gossipetv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Rai? L’indiscrezione, secondo gli ultimi rumors, potremmo presto ritrovarla in tv. Ma non da Mamma Rai, bensì con ‘indosso’ la. A lanciare lo spiffero è stato il giornalista Alberto Dandolo che sulle colonne del settimanale Oggi ha spifferato un retroscena riguardante il … L'articoloRai? Ilproviene dae Tv.

BITCHYFit : Paola Perego in trattativa per tornare a Mediaset | BitchyF - Noovyis : (“Sensazionale”. Paola Perego, versione nonna sexy. La conduttrice si mostra così e applausi da tutti) Playhitmusi… - zazoomblog : Paola Perego Instagram nonna in gran forma vestita solo di una t-shirt: «Che gnocca che sei» - #Paola #Perego… -