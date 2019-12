John Frusciante torna nei Red Hot | Flea rompe il silenzio sull’uscita di Josh Klinghoffer

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)nei Red Hot, la spiegazione dito nel gruppo: l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers si esibirà nuovamente al fianco del bassistae del frontman Anthony Kiedis. Ad annunciarlo è la stessa band con un post su Instagram, diffuso domenica 15 dicembre 2019, in cui spiega che il chitarrista, membro del gruppo musicale dal 2009, è uscito e ha lasciato il posto a un grande e atteso ritorno. La notizia rivoluzionaria sconvolge l’immaginario costruito intorno al gruppo rock divenuto celebre negli anni ’90, e alla figura di, uscito già due volte e passato alla storia, almeno in Italia, per aver ispirato il romanzo di Enrico Brizzi del 1994: “Jackè uscito dal gruppo”, da cui è tratto l’omonimo film con Stefano Accorsi. Adesso il chitarrista rientra dopo ...

