Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– “Unao unain memoria di Ugo, il sindaco eroe. Nel 1984 (come ricorda oggi Giuseppe Pullara sul Corriere della Sera), il sindaco, insignito per questo con la Medaglia d’argento al Valor civile, si offri’ come ostaggio a uno squilibrato (che riuscira’ poi a disarmare), che aveva sequestrato una scolaresca in una scuola di”. “Un atto eroico spesso dimenticato. Dopo tanti anni dalla sua morte,non ha trovato il tempo pera Ugone’ unane’ una. È ora che il Consiglio comunale, a nome di tutta citta’, riconosca a Ugoi meriti che gli sono dovuti”. Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo. L'articolodia Ugoproviene daDailyNews.

romadailynews : Foschi: dedicare piazza o strada di Roma a Ugo Vetere: Roma – “Una piazza o una strada a… -