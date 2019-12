Deutsche Bank multata per un caso di evasione fiscale

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo la perquisizione degli uffici di Francoforte della banca tedescain seguito alla segnalazione di una presunta violazione in materia di controlli sul riciclaggio di denaro, la finanziaria tedesca ha subito una multa di 16 milioni di euro. Sebbene siano decaduti i procedimenti contro i due dipendenti della società accusati di non aver segnalato un‘operazione sospetta verso un conto bancario delle Isole Vergini, la procura ha ritenuto colpevole la banca di non aver effettuato i dovuti controlli del. Nonostante la dirigenza abbia dichiarato di non aver operato contro la legge come evidenziato dalla multa effettuata per la semplice carenza di conformità su un’operazione dubbia, i punti interrogativi rimangono ancora molti, al punto che ilancora non è stato archiviato dai procuratori federali. L’operazione in questione avrebbe avuto come ...

fattoquotidiano : Deutsche Bank, multa di 15 milioni di euro per un caso di riciclaggio. Interrotta indagine su due dipendenti per ev… - JPCK72 : RT @DavideFalchieri: F A T E P R E S T O (La Germania è veramente vostra amica) - mrispoli1 : La Bce taglia i requisiti a Deutsche Bank. La holding tedesca in via di liquidazione - -