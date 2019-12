Bianca Guaccero rompe il silenzio e svela il suo particolare difetto fisico | gelo a Detto

kontrokultura

(Di sabato 7 dicembre 2019)regina diFatto Come ogni giorno alle 14 su Rai Due va in ondaFatto, il programma di tutorial condotto da un paio di anni, dopo l’addio di Caterina Balivo, dalla collega napoletana. In questa edizione l’uscita di scena di Giovanni Ciacci ha influito moltissimo a livello d’ascolti. Infatti … L'articoloilil suoFatto proviene da KontroKultura.

ElisaDospina : Reparto di ginecologia ospedale di #Milano la tv è uno dei pochi mezzi che fa viaggiare, distrarre, volare altrove.… - Raiofficialnews : #UnaStoriaDaCantare, l’ultima puntata è dedicata a #LucioBattisti. Tra gli ospiti: Mogol, @RVecchioni,… - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #dettofatto segna 663.000 spettatori al 5.3% share bene @bianca_guaccero #AscoltiTv… -