A porte chiuse | l’inferno di Jean-Paul Sartre Un’analisi sull’opera

termometropolitico

(Di sabato 7 dicembre 2019) Adidi. Un’analisi sull’opera Nel maggio del 1944, andava in scena per la prima volta a Parigi A(o anche Porta chiusa), un’opera per il teatro composta da(1905-1980), filosofo e scrittore francese. Il dramma, rappresentato in un atto unico diviso in cinque scene, ha avuto larga risonanza nella letteratura, nel teatro e nel cinema europei. Del testo, traboccante di passaggi degni di considerazione, ciò che più ha impressionato e che continua a colpire i lettori e gli spettatori è senza dubbio l’affermazione pronunciata da uno dei tre protagonisti: “sono gli altri”. Questa frase ha avuto un successo tale da guadagnarsi a poco a poco un’esistenza indipendente rispetto al resto dell’opera; in altre parole, essa è stata più ...

MSF_ITALIA : Dentro il centro di detenzione di Dhar-el-Jebel (#Libia) dove sono rinchiuse, in condizioni precarie, circa 500 per… - chiossimanuela2 : RT @51fini: Papa: visita Muscat sarà totalmente privata e a porte chiuse ?? ahi ahi ahi tu non ce la racconti giusta caro ?@Pontifex_it? ??@K… - xstarvlight : i miei genitori non potrebbero mai vivere in un appartamento perché nonostante stiano parlando normalmente li sto s… -