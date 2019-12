Leone in braccio a Chiara Ferragni | papà Fedez viene scacciato | «Non mi vuole più»

leggo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un divertente siparietto in casa Ferragnez. Da qualche tempo, infatti, il piccoloha iniziato ad assumere un certo comportamento mentre si trova ina mamma. Tutto...

libredevolar : Ho visto che Kellie sul braccio a il tatuaggio che vorrei fare io con il leone, adoro già questa ragazza - Give_Me_Suga : Leone ha fatto una piccola operazione sulla testa e gli hanno dato un sedativo per farlo stare tranquillo, adesso e… - cuovrniall : RT @jenlisaswasabi: nella vita aspiro ad essere spensierata come leone lucia ferragni che se la ride con i suoi abiti firmati in braccio a… -