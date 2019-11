Giorgio Manetti critica Ida e Riccardo | “Sembrano dei bambini”

Giorgio Manetti e Tina Cipollari Attaccano Gemma Galgani! : L’ex cavaliere di Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti, e la famosa opinionista Tina Cipollari hanno nuovamente attaccato Gemma Galgani. Scopriamo cosa sta accadendo! Uomini e Donne: Tina Cipollari attacca Gemma Galgani durante un’intervista Come ben sappiamo tra Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, e Gemma Galgani, non c’è una particolare simpatia. Le due si Attaccano a vicenda quotidianamente e più di una volta la ...

U&D Over - Giorgio Manetti : 'Gemma Galgani provi a stare sola - con Anna c'è amicizia' : Il numero di Uomini e Donne Magazine che è uscito oggi, venerdì 29 novembre, ha dedicato la sua copertina ad un ex protagonista del Trono Over molto amato: Giorgio Manetti. Il toscano ha avuto un pensiero sia per Gemma Galgani, con la quale ha fatto coppia per circa 8 mesi, che per Anna Tedesco, con la quale ha precisato di non aver mai avuto un rapporto più profondo dell'amicizia. Giorgio torna a parlare di Gemma: 'Sono sempre stato ...

Giorgio Manetti : "Gemma Galgani? Sono stato me stesso. Con Anna Tedesco siamo amici - non c'è mai stato niente" : Giorgio Manetti, protagonista della copertina dell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine', in edicola oggi, ha voluto fare alcune precisazioni, a distanza di mesi, sul suo rapporto interrotto con Gemma Galgani, che, da qualche settimana, sembra aver ritrovato il sorriso grazie a Juan Luis. Giorgio Manetti: 'Gemma Galgani ormai fa parte dell'arredamento di Uomini e Donne' prosegui la ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti senza freni : torna a parlare di Gemma Galgani e di Anna Tedesco : Gran parte del pubblico di Uomini e Donne lo rivorrebbe vedere al trono over, ma per il momento si dovrà accontentare delle nuove dichiarazioni sulle protagoniste. Giorgio Manetti, l’ex cavaliere fiorentino che deve la sua popolarità alla burrascosa storia d’amore con Gemma Galgani, ha appena rilasciato un’intervista al settimanale Mio e, anche se appare molto difficile ipotizzare un suo ritorno nel parterre maschile dal momento che sarebbe ...

Giorgio Manetti : "Gemma Galgani ormai fa parte dell'arredamento di Uomini e Donne" : Giorgio Manetti, intervistato dal settimanale 'Mio', in edicola questa settimana, è intervenuto sulle vicende che riguardano l'ex fidanzata Gemma Galgani che, a distanza di anni, non ha ancora trovato l'anima gemella. La dama torinese, da qualche settimana, sta frequentando il bel Juan Luis con cui sembra aver provato un vero e proprio colpo di fulmine: Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento. Dopo dieci anni le auguro di ...

Giorgio Manetti - ex U&D - attacca Gemma Galgani : 'Lei ormai fa parte dell'arredamento' : Nuovo attacco dall'esterno per Gemma Galgani: dopo essere stata punzecchiata da Tina Cipollari al "Maurizio Costanzo Show" (dove l'opinionista l'ha definita "il suo incubo"), la protagonista del Trono Over deve fare i conti con le frecciatine che le ha lanciato Giorgio Manetti tramite le pagine del settimanale Mio. Il toscano si è lamentato del fatto che la sua ex cerchi l'amore a Uomini e Donne da oltre 10 anni, tanto da essere diventata più un ...

