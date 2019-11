Il lancio di Vampire | The Masquerade - Coteries of New York è stato posticipato di una

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019): Theof Newrinviato di una settimana, il che significa che ilavverrà l' 11 dicembre 2019. "Abbiamo deciso di concederci un po' più di tempo per migliorare il gioco perché vogliamo offrirvi un ottimo prodotto e crediamo che questa decisione ci avvicini al raggiungimento di questo obiettivo", ha dichiarato il team di sviluppo.: Theof Newpresenta il conflitto tra due fazioni vampiriche: la Camarilla e gli Anarch. Il gioco mira a tradurre il complesso e affascinante mondo dei vampiri, le loro lotte notturne per il potere e i tentativi di aggrapparsi alla loro umanità, in un formato precedentemente inesplorato dal marchio, un'esperienza narrativa d'atmosfera.Nel gioco impersonerete un nuovo vampiro arrivato a New. Dovrete imparare cosa significa essere uno dei Fratelli in una metropoli enorme, ...

