Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Accelerate” sul “conflitto di interessi, sulla nazionalizzazione di autostrade, sulla commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, sul recupero dell’Imu non versato dagli istituti religiosi”.questi per Alessandro Dile priorità sulle quali devono puntare i parlamentari dei5 Stelle. Tutti messi nero su bianco in un lungo post su Facebook dove torna anche sull’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano. Respinge le accuse del quotidiano Repubblica, secondo cui starebbe “riil” e sottolinea: “Il fascismo di oggi ha molte forme, va dalle più nostalgiche idiozie ai più vili etichettamenti ma l’obiettivo è sempre lo stesso: dividere e distrarre i cittadini. Io nonné die né di sinistra quel che è certo è che La Repubblica, il giornale più liberista d’Italia è, obiettivamente, ...

La7tv : #lariachetira @LucianoNobili (Italia Viva): 'Il M5S per noi resta un avversario con cui facciamo un pezzo di strada… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Di Battista: “Non sto portando il Movimento a destra. I ‘Matthews’ Renzi e Salvini sono incredibilmente simili” https:… - Noovyis : (Di Battista: “Non sto portando il Movimento a destra. I ‘Matthews’ Renzi e Salvini sono incredibilmente simili”)… -