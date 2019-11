Dl fisco | Iva su assorbenti “green” scende al 5%

Dl fisco - arriva il bonus sulle ripetizioni scolastiche. Ma solo per i redditi fino a 50mila euro : Una detrazione del 19% sulle spese sostenute dalle famiglie per le ripetizioni scolastiche dei figli. Ci sono però dei vincoli: gli studenti devono avere meno di 18 anni, le ripetizioni devono essere date da docenti titolari di cattedra e possono usufruire del bonus solo le famiglie con un Isee fino a 50mila euro.Continua a leggere

fisco - in arrivo 55mila lettere per i contribuenti per recuperare l’Iva : In arrivo 55mila lettere per i contribuenti dall'Agenzia delle Entrate per recuperare l'Iva: il Fisco invita imprese, professionisti e lavoratori autonomi a presentare la comunicazione entro il prossimo 30 aprile, pagando le sanzioni e gli interessi. Sono previsti sconti per chi aderisce spontaneamente alla "compliance".Continua a leggere

Dl fisco : riammesso emendamento su Iva ridotta per assorbenti : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Torna la proposta di modifica per introdurre l’iva agevolata al 10% sui prodotti sanitari e igienici femminili. La commissione Finanze, che ieri aveva dichiarato inammissibile l’emendamento al decreto legge fiscale, oggi ha accolto il ricorso, facendo rientrare la misura tra quelle che saranno esaminate. La proposta prevede la riduzione al 10% dell’imposta sul valore aggiunto per ...

Decreto fisco - riammesso l’emendamento sull’Iva ridotta per gli assorbenti. Rientra anche il bonus per comprare airbag per moto : La commissione Finanze della Camera ha riammesso l’emendamento al Decreto fisco che chiede di tagliare l’Iva sugli assorbenti dal 22 al 10 per cento. L’emendamento, a prima firma Laura Boldrini, è stato presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione. Mercoledì era stato dichiarato inammissibile ma è stato ripescato in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilità. Il testo è atteso nell’Aula ...

Boldrini vince il ricorso : l’emendamento per ridurre l’Iva sugli assorbenti rientra del dl fisco : Laura Boldrini ha vinto il ricorso per la riduzione della tassa "sui prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali", dopo che questa era stata giudicata inammissibile. L'emendamento al decreto Fiscale che prevedeva un abbassamento dell'Iva dall'attuale 22% al 10% sugli assorbenti è stato quindi riammesso dalla commissione Finanze della Camera.Continua a leggere

Decreto fisco - bocciati 300 emendamenti. Salta l’Iva ridotta per gli assorbenti. Rosato : “Manette a evasori? Spaventano chi investe” : Non solo l’emendamento che reintroduceva lo scudo penale per l’ex Ilva. La scure dell’inammissibilità elimina anche la proposta che puntava a ridurre al 10% l’Iva sugli assorbenti. La commissione Finanze della Camera ha bocciato 300 proposte di modifica al Decreto fiscale su 900. Tra cui quella prima firma Laura Boldrini – e sottoscritta da 32 parlamentari di maggioranza e opposizione – che avrebbe esteso ...

Decreto fisco - quasi mille emendamenti : Italia Viva all’assalto del carcere per gli evasori. Spostate a luglio sanzioni per lotteria scontrini : È partito il primo assalto al Decreto fiscale, il testo collegato alla manovra giallorossa: sono tra i 900 e i mille gli emendamenti presentati, tra i quali spiccano soprattutto i 58 di Italia Viva. In particolare una proposta di modifica dei renziani rischia di incrinare i rapporti nella maggioranza: è quella relativa all’articolo 39 del Decreto, riguardante i reati tributari. Di fatto, la norma voluta dai Cinquestelle che prevede pene ...

Dl fisco - Pd : giù Iva su assorbenti a 10% : 17.35 Un emendamento del Pd al Dl Fisco presentato in commissione Finanze alla Camera prevede che "ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'Imposta sul valore aggiunto (Iva)" contro l'attuale 22%. Sono circa un migliaio gli emendamenti al Dl fiscale presentati dai vari gruppi parlamentari. Il conteggio è ancora in via di ...

fisco - troppi dati dalla fattura elettronica mettono a rischio la privacy dei cittadini : Antonello Soro, presidente dell'Autorità garante per la privacy, prende di mira alcune norme del decreto fiscale all'esame della Camera. L'archiviazione integrale di tutte le fatture elettroniche, spiega, è "sproporzionata" e presenta un alto rischio di attacchi informatici che potrebbero coinvolgere i dati dei contribuenti.Continua a leggere