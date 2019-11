“Sei una me***” Vittorio Sgarbi show | succede tutto in diretta Caos allo stato puro

Fuori dal Coro - Vittorio Sgarbi a Mario Giordano : “Sei una me**a secca - programma di me**a”. Il giornalista : “Ti volevi candidare nel Pci” : La sfida finale tra Vittorio Sgarbi e Mario Giordano è andata in onda nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, il critico d’arte e il giornalista si sono più volte scontrati sul piccolo schermo e sono saliti sul ring per confrontarsi. Non in senso metaforico ma letterale, al centro dello studio un ring, i due travestiti da pugili con musica ad hoc e pubblico urlante. Si parte con un video dei precedenti confronti: “Castrato di ...

“Sei una bomba”. Sabrina Salerno - camicia aperta e nessuna traccia di intimo. Solo forme esplosive : Ancora una volta meravigliosa e sensuale. Sabrina Salerno non smette di stupire ed anche stavolta ha mandato in tilt tutti i suoi ammiratori. La cantante ed attrice italiana continua ad essere invidiata dalle ragazze ventenni per il suo fisico impeccabile, che non presenta davvero difetti. E la donna ha nuovamente mostrato il meglio di sé sui social, dove è abbastanza attiva. Soltanto qualche ora fa ha postato uno scatto molto hot, che ha ...

Maradona fa emozionare Federer - il messaggio è da brividi : “Sei una macchina - se hai problemi in Argentina…” : Il Pibe de Oro ha mandato un video-messaggio a Federer, visibilmente emozionato nell’ascoltare le parole di Diego Un video-messaggio emozionante, riuscito a toccare le corde giuste per far venire i brividi a Roger Federer. Il mittente? Niente meno che Diego Armando Maradona che, in occasione di un’esibizione giocata a Buenos Aires tra lo svizzero e Zverev, ha voluto fare un piccolo regalo al proprio idolo. “Ciao maestro, ...

Giulia Salemi - più che un abito una seconda pelle. E quella posa… Tutti d’accordo : “Sei una bomba!” : La bellissima influencer Giulia Salemi, che nella sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ si era innamorata perdutamente del modello tarantino Francesco Monte, è molto seguita ed attiva anche sui social network. Qui infatti registra la bellezza di ben un milione di follower. Ed ora ha estasiato Tutti con uno scatto davvero superlativo. La 26enne ex gieffina si è mostrata con addosso un mini dress di colore nero estremamente ...

Justine Mattera - con il nuovo look fa strage : “Sei una favola!”. Così non l’abbiamo mai vista : Conduttrice televisiva, attrice e perfino cantante, Justine Mattera ha vestito i panni di diverse categorie del mondo dello spettacolo. Non ha mai fatto la modella, ma non perché non avesse, e non abbia tuttora, le carte in regola. I suoi scatti ‘molto particolari’, specialmente quelli che la ritraggono un po’ come mamma l’ha fatta, sono infatti oggetto di molti rimproveri, ma la showgirl non si lascia scoraggiare. Il fisico scolpito da urlo, ...

La prova del cuoco - Lippi bacia Elisa Isoardi (FOTO) : “Sei una…” : Claudio Lippi bacia in diretta Elisa Isoardi a La prova del cuoco: “Sei una cosa bella” Finale di diretta con bacio, è il caso di dirlo, quello della puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 29 ottobre 2019. Dopo aver svelato l’esito della tradizionale gara dei cuochi tra la squadra del pomodoro rosso e quella del peperone verde, la padrona di casa Elisa Isoardi ha dato appuntamento ai telespettatori di Rai1 per domani, ...

Alessia Marcuzzi troppo bollente per i fan. E piovono critiche : “Sei una mamma!” : Alessia Marcuzzi è la padrona di casa a Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Marcuzzi è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico. E ...

Erica Piamonte del Grande Fratello senza veli su Instagram : “Sei una bomba sexy” : Abbiamo conosciuto Erica Piamonte all’ultimo Grande Fratello targato Barbara D’Urso, ma la ex concorrente del reality è finita nel mirino del gossip per la storia con Taylor Mega. Storia che continua a essere chiacchieratissima nonostante sia finita e l’influencer abbia voltato pagina con Giorgia Calderulo. Da tempo giravano voci che tra Erica e Taylor ci fosse del tenero, ma niente di confermato e nulla di ufficiale. Fin quando però sono state ...

“Sei fantastica - sei molto sexy”. L’arbitro molesta una minorenne durante un match di tennis a Firenze : sospeso : “Sei fantastica, sei molto sexy“. Parole rivolte da un arbitro a una minorenne, raccattapalle, nel corso di un torneo Atp al circolo del tennis 1898 di Firenze, uno dei più antichi e rinomati d’Italia. Le molestie, andate avanti per tutto il match, sono documentate anche da un video con sonoro. Sull’episodio, riportato oggi dal Tirreno, l’Atp, dopo avere sospeso l’arbitro Gianluca Moscarella, ha avviato ...

Storie Italiane - Alessandro Greco alla Daniele : “Sei una cattivona!” : Alessandro Greco si commuove a Storie Italiane: “Eleonora, sei una cattivona!” Dopo aver parlato di bullismo e anoressia, a Storie Italiane i toni si sono distesi andando su un terreno decisamente più goliardico e meno serioso con un ospite d’eccezione come Alessandro Greco il quale è reduce da un’ottima edizione di Miss Italia dal punto di vista degli ascolti. Nella serata di premiazione in onda su Rai1 il conduttore ...

“Sei pazzesca!”. Alessandra Mastronardi a Venezia è una bomba. Tutti senza parole : un abito magnifico : Elegante, sorridente e discreta: Alessandra Mastronardi sta facendo il pieno di consensi al Festival di Venezia. La madrina di quest’anno, col suo fascino romantico e lo sguardo da bambina, ammalia Tutti sul red carpet con i suoi look vari ma sempre riusciti. Alessandra Mastronardi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Un momento magico, visto l’eleganza e la bellezza dell’attrice romana. \\ Dopo l’abito principesco del red ...