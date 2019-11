V Wars | dal 5 dicembre su Netflix | Ian Somerhalder è il dottor Swann in lotta coi vampiri

"Dal nuovo Star Wars a The Report : è il mio momento" - : Sara Frisco L'attore è al cinema con tre diverse pellicole: «Amo passare dalle storie vere alla fantascienza» Buon compleanno Adam Driver. L'attore californiano, 36 anni appena compiuti, per festeggiare si regala due film importanti. È infatti presente nelle sale italiane con The Report , diretto da Scott Z. Burns e Storia di un matrimonio, accanto a Scarlett Johansson, regia di Noah Baumbach, che aveva debuttato a Venezia lo scorso ...

5 cose da sapere su The Mandalorian - lo spinoff di Star Wars : The Mandalorian è il titolo della serie live action di Star Wars al suo debutto negi Usa il 12 novembre sulla nuova piattaforma streaming Disney+, che da noi sbarcherà il 31 marzo 2020. Nel sempre più ampio e ricco universo inaugurato da Guerre stellari quarant’anni fa, si aggiunge un nuovo tassello, sulla cui storia, personaggi e intenti è stato mantenuto il solito moderato riserbo. Anche dopo l’esordio della puntata pilota, Disney farà sudare ...

The Mandalorian - il nuovo trailer della serie tv di Star Wars : https://www.youtube.com/watch?v=XmI7WKrAtqs “Il cacciatore di taglie è un mestiere complicato“: è questa l’ammissione che si sente pronunciare nel nuovo trailer di The Mandalorian , la prima serie tv live-action tratta dall’universo narrativo di Star Wars . La produzione farà il suo debutto negli Stati Uniti sulla piattaforma Disney+, che il colosso cinematografico lancia il prossimo 12 novembre (da noi nel 2020) ...

Star Wars Jedi : Fallen Order presenterà le modalità "Quality" e "Performance" su PS4 Pro e Xbox One X : L'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment è un'importante gioco AAA e, dato questo, è ovvio che tutti si aspetteranno che presenterà alcuni miglioramenti che sfrutteranno gli hardware più potenti di Xbox One X e PS4 Pro. Sarà così, e ora apprendiamo alcuni dettagli su come sarà migliorato il titolo sulle console premium di Sony e Microsoft.Parlando con We Got This Covered, il produttore di Respawn Entertainment Paul ...