Coppa Davis 2019 | Rafael Nadal | “Non c’è spazio per errori Format troppo compresso | non

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019)ha guidato la Spagna nell’esordio delle finali dia Madrid. Il numero uno del mondo ha portato il punto del pareggio alla sua nazionale grazie alla vittoria con Karen Khachanov. Le “Furie Rosse” hanno poi vinto anche il doppio per 2-1. Il maiorchino si è presentato in conferenza stampa alla fine del suo match: “Oggi l’avversario è stato forte. La mia preparazione non è stata ottimale, visto che qui le condizioni sono differenti rispetto a Londra, mentre gli altri giocatori avevano avuto più tempo”.si sofferma anche sul nuovodella: “Rende le cose molto difficili perché ogni errore ti mette in una condizione che mette pressione, non c’èper. Mi sono divertito l’atmosfera è stata bellissima. contano i dettagli, può succedere qualsiasi cosa. Per lo spettacolo è una gran cosa, ma per i ...

