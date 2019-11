Mancini entra sempre più nella storia azzurra

L’Italia di Mancini centra la striscia più lunga di sempre e passa come testa di serie : L’Italia è pronta a vivere da testa di serie il sorteggio per l’Europeo, dopo essersi presa anche gli applausi dello

Mancini entra di diritto nella storia : Italia qualificata con tre giornate d’anticipo - è la prima volta in assoluto : Impresa Italia. Altro successo per la squadra di Roberto Mancini, gli azzurri hanno superato anche la Grecia in una partita ben condotta e staccato il pass per Euro 2020. Si tratta di un risultato che può essere considerato storico per l’Italia, sembra passata una vita dalla mancata qualificazione ai Mondiali in Russia ma appena 23 mesi fa gli azzurri mancavano clamorosamente la qualificazione al Mondiale del 2018. L’Italia ha ...