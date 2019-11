Lo squalo mako | tra più pregiati al mondo | è a rischio estinzione

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) “L’UE è la prima regione alper numero di sbarchi di squali, soprattutto a causa delle imbarcazioni provenienti dalla Spagna. La conseguenza della preoccupante sovrappesca è il forte calo della popolazione di questa specie che rischia l’“: lo spiega una nota di Shark Advocates International. “Per questo gli ambientalisti tengono gli occhi ben puntati sull’Unione europea, a pochi giorni dall’apertura della Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell’Atlantico e del Mediterraneo (CICTA), la Conferenza internazionale che vede riuniti i maggiori paesi che operano nell’industria della pesca e che si riunisce a Maiorca dal 18 al 25 novembre. Intanto, considerato che non esistono quote EU o CICTA per la pesca degli squali, gli scienziati suggeriscono di imporre ai pescatori il divieto assoluto di cattura.” “Lo stato di ...