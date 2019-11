Marc Marquez MotoGP | GP Valencia 2019 | “Chiudiamo una stagione perfetta con vittorie e

MotoGp : Marc Marquez domina a Valencia : 14.58 Marc Marquez (Honda) chiude in maniera trionfale la stagione che lo ha consacrato per l'ottava volta campione mondiale.A Valencia conquista l'82°successo (12° stagionale),davanti a Quartararo (5° secondo posto) e Miller.Ai piedi del podio Dovizioso, mentre Rossi è 8°. Quartararo,partito in pole,vuole subito provare la fuga.Alle sue spalle Marquez che sorpassa Miller.Spettacolare duello tra il giovane talento francese e l'iridato che si ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Valencia 2019 : risultato e classifica gara. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - ottavo Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di Valencia della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di una gara ampiamente controllata supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per Jack Miller, che precede Andrea Dovizioso, quarto, mentre è ottavo Valentino Rossi. Ordine D’ARRIVO GP Valencia MotoGP 2019 1 M. Marquez 41:21.469 2 F. Quartararo +1.026 3 J. MILLER +2.409 4 A. DOVIZIOSO +3.326 5 A. RINS ...

MotoGP - Mondiale 2020 : Alex Marquez vicino alla Honda - in squadra con Marc : Tokyo come Cervera? Forse sì. Le voci del paddock su un possibile passaggio del campione del mondo della Moto2 Alex Marquez nel Team Factory Honda in MotoGP con suo fratello Marc sono insistenti. Dopo l’addio del maiorchino Jorge Lorenzo, la sella della RC213V è finita sotto la lente di ingrandimento dei vertici giapponesi anche perché la decisione di Jorge era stata considerata ma non certo valutata così nell’immediato. Il cinque ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez precede Maverick Vinales e Danilo Petrucci : Si è appena concluso il warm up del GP di Valencia, valido per il Mondiale di MotoGP: lo spagnolo Marc Marquez ha messo in riga tutti gli avversari con il crono di 1’31″136, precedendo di 159 millesimi il connazionale Maverick Vinales e di 309 l’itaianno Danilo Petrucci. Fuori dai primi dieci Valentino Rossi. risultato E classifica WARM-UP GP DI Valencia 2019 DI MotoGP 1 93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team HONDA ...

VIDEO Marc Marquez : “Mio fratello Alex vorrebbe correre in MotoGP - ma non è l’unica soluzione per Honda” : Marc Marquez ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 e domani parte coi favori del pronostico per aggiudicarsi anche l’ultima gara dell’anno per il Mondiale MotoGP. Fuori dalla pista si continua però a discutere a proposito del futuro compagno di squadra del campione del mondo dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro da parte di Jorge Lorenzo. Uno dei possibili candidati sarebbe ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez GP Valencia 2019 : “Parto sempre per fare la pole ma Fabio è più vicino di quanto mi aspettassi” : Vola basso Marc Marquez dopo aver solo sfiorato la pole position nel Gran Premio di Valencia 2019 che chiude la stagione del Motomondiale. Lo spagnolo si è dovuto arrendere ancora al francese Fabio Quartararo ma afferma di aver mirato soprattutto alla prima fila per avere una posizione di partenza ottimale in vista di domani, e che si aspettava il transalpino ancora più lontano. “Quando parto lo faccio sempre per fare la pole, ma sono ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non ho mai spinto mio fratello alla Honda” : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: lo spagnolo Marc Marquez ha parlato a fine sessione del possibile arrivo del fratello Alex al suo fianco dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Di seguito la VIDEOintervista fatta a Marc Marquez al termine delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEOINTERVISTA Marc Marquez GP VALENCIA ...

VIDEO Marc Marquez pronto ad accogliere il fratello Alex in Honda : clamorosa indiscrezione in MotoGP : Marc Marquez-Alex Marquez prossima coppia in Honda? Sembrerebbe che la squadra giapponese ci stia pensando. Dopo l’annuncio del ritiro dalle corse dello spagnolo Jorge Lorenzo, la scuderia di Tokyo si è trovata con una sella inoccupata nel prossimo Mondiale 2020 di MotoGP. Chi allora potrà affiancare l’otto volte campione del mondo? A quanto pare, il vincitore del titolo in Moto2 potrebbe essere un buon profilo per la casa nipponica, ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Contento del secondo posto - oggi Quartararo non era battibile” : 32 millesimi dividono Marc Marquez dalla pole position del Gran Premio di Valencia 2019 della MotoGP. Un risultato che lo spagnolo accetta con il sorriso sulle labbra, superato solamente da uno scatenato Fabio Quartararo, unico vero rivale dei sabato di questo campionato per il Cabroncito. Una buona base di partenza in vista di domani per il campione del mondo, che accetta di buon grado la piazza d’onore in questo sabato del circuito ...

MotoGp - Marc Marquez e il futuro compagno di squadra : “io so chi voglio al mio fianco - mentirei se dicessi che…” : Il campione del mondo ha prima commentato l’esito della giornata di libere a Valencia, per poi soffermarsi sull’eventuale sostituto di Lorenzo Giornata positiva a Valencia per Marc Marquez, lo spagnolo ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere, concentrandosi maggiormente sulle gomme e sul ritmo gara. Kai Foersterling Il campione del mondo ha già individuato chi possano essere i suoi avversari, anche se la ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Col ritiro di Lorenzo vedo mio fratello Alex pronto a sostituirlo - ma è Honda a decidere…” : Marc Marquez si appresta ad affrontare l’ultimo atto di una stagione pazzesca per lui, in cui si è laureato per l’ottava volta campione del mondo demolendo tutti i suoi avversari grazie ad una costanza di rendimento incredibile. Il nativo di Cervera è rimasto molto sorpreso nella giornata di ieri dall’annuncio del ritiro da parte del compagno di squadra Jorge Lorenzo, spiegando poi ai media spagnoli di vedere suo fratello Alex ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Sorpreso dal ritiro di Lorenzo. Cercherò di godermi questa gara senza pressioni” : Ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) assisteremo all’ultimo giorno di “scuola” per i piloti della MotoGP. Marc Marquez, con i suoi titoli mondiali in tasca, ha voglia di aggiornare ulteriormente le proprie statistiche: 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella top-3 e le ...

