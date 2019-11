Vortice ciclonico Mediterraneo | nubifragio e tromba d' aria a Licata

Meteo : intenso Vortice ciclonico nel Mediterraneo - maltempo in Italia : Com'era nelle attese, il tempo sta peggioramento sensibilmente su molte delle nostre regioni per effetto di un vasto vortice di bassa pressione in formazione nel Mediterraneo occidentale. Questo...

Vortice ciclonico in arrivo : Piogge - Vento e Mareggiate : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Dopo una settimana che è stata caratterizzata dall’instabilità, con fenomeni precipitativi che hanno interessato diversi settori della penisola, apportando anche precipitazioni nevose in sede Alpina e Appenninica, il weekend non sarà da meno. La... L'articolo Vortice Ciclonico in arrivo: Piogge, Vento e Mareggiate proviene da Rete Meteo Amatori.

Meteo : Vortice ciclonico nel Mediterraneo - oggi maltempo solo all'estremo sud : La vasta perturbazione che ieri ha attraversato l'Italia si è rapidamente diretta nel Canale di Sicilia e nel basso Mediterraneo, dove ha dato vita ad un vortice di bassa pressione molto esteso che...

Previsioni meteo 7 ottobre : arriva Vortice ciclonico - temporali e nubifragi al centro sud : Le Previsioni meteo del 7 ottobre indicano un deciso peggioramento delle condizioni su tutto il Paese e in particolare sul centro sud e sulle Isole dove si abbatteranno violenti temporali e intensi nubifragi. il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione su alcun settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla su altre nove regioni.Continua a leggere