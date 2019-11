Farmaco può provocare coaguli di sangue nei polmoni e nelle vene | arriva la conferma

Farmaco può provocare coaguli di sangue : l’avviso dell’Ema : Il Farmaco anti-artrite reumatoide Xeljanz (tofacitinib) potrebbe aumentare il rischio di coaguli di sangue nei polmoni e nelle vene profonde nei pazienti che sono già ad alto rischio. Di conseguenza, deve essere usato con cautela in questi malati. Lo raccomanda una revisione del comitato di sicurezza (Prac) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Inoltre, le dosi di mantenimento pari a 10 mg due volte al giorno non devono essere ...

Infarto - il Farmaco da prendere subito dopo il malore : risultati promettenti - come può salvarti la vita : La rivista Nature Communications Biology ha pubblicato un promettente studio, per il momento testato sui topi da laboratorio, sviluppato da Tami Martino della Università di Guelph, in Ontario, Canada. I ricercatori stanno sperimentando un nuovo farmaco che, se somministrato subito dopo un Infarto , a

E’ allarme su un Farmaco per il controllo della nausea : è pericoloso in gravidanza - può causare malformazioni orofacciali : L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito al farmaco Ondansetron e ai suoi effetti sulla gravidanza. Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per il controllo ...