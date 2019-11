Salvini dice che in Italia non esistono i fascisti

Ex Ilva - Salvini : “Mi sorprende la stupidità del governo. Torni indietro e chieda scusa. Renzi? Ne dice tante e fonda partiti ogni quarto d’ora” : “Ex Ilva? Il governo dovrebbe tornare indietro e chiedere scusa. Mi sorprende la stupidità del governo “. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba & Capelli”, su Radio Crc, dal leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: “Ancelor Mittal lo aveva già detto quando c’eravamo noi della Lega al governo, tanto che nel decreto arrivato in Aula lo scudo penale per l’azienda c’era. Prima di ...

Francesca Pascale dice la sua - la compagna di Berlusconi attacca Salvini e difende la Carfagna : Francesca Pascale, per la prima volta, ha voluto dire il suo pensiero sulla politica. In particolare la compagna di Silvio Berlusconi ha parlato della coalizione di centrodestra, per poi attaccare Matteo Salvini e difendere Mara Carfagna. La Pascale ha detto chiaro e tondo che il suo pensiero politico è lontano da quello di Matteo Salvini che sta spostando sempre più la coalizione verso destra. La compagna di Berlusconi ha detto sul ...

Alan Kurdi a Taranto - cosa diceva Salvini ministro a luglio : "Dove li mandiamo" - la differenza con Pd-M5s : Come cambiano le cose in pochi mesi. Domenica mattina a Taranto la Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye, è sbarcata a Taranto con 88 migranti a bordo, senza clamori. D'altronde, il governo di Pd, M5s e Renzi ha dato ufficialmente il via libera alla nuova ondata di sbarchi, non ostacolando più

Manovra - Salvini : “A Renzi il premio Nobel dell’ipocrisia - ha fatto nascere il Governo e ora dice che sono sbagliate le tasse” : “Il signor Renzi ha fatto nascere il Governo per paura delle elezioni adesso attacca il Governo e dice che sono sbagliate le tasse. Pulcinella era più serio”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook, commentando le frizioni tra Italia Viva e il premier Conte sulla Manovra. “Mettono le tasse di notte, poi si svegliano di giorno e si attaccano. Ma gli italiani non hanno l’anello al naso. ...

Emilia Romagna - Bonaccini : “Salvini dice che viene a liberarla? Così offende cittadini. Parli della regione e non del governo Conte” : “Salvini ha detto che viene a liberare l’Emilia Romagna? Qui la regione è stata liberata, come il resto del Paese, 74 anni fa e la stessa Emilia Romagna diede un grande contributo alla liberazione dal nazifascismo. Salvini può venire a dire quello che vuole proprio in ragione di quella liberazione“. Così, a Otto e Mezzo (La7), Stefano Bonaccini, presidente uscente della regione Emilia Romagna ed esponente del Pd, commenta le ...

"Salvini illustri le idee per governare la Regione" - dice Bonaccini : “Voglio essere il sindaco dell'Emilia-Romagna. A differenza di Salvini che i voti li chiederà per mandare a casa Conte”. In una intervista a la Repubblica il governatore uscente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dice che la sua campagna elettorale sarà tutto tranne che nazionale e aggiunge: “Io mi sono speso per cinque anni su questa regione e chiedo agli elettori di poterlo fare per i prossimi cinque. E pazienza se Salvini verrà qui ogni ...

Salvini gioca a Risiko - dopo la conquista dell’Umbria - da oggi attacca l’Emilia e dice “Faremo la storia” : Matteo Salvini , dopo la grande vittoria del centrodestra in Umbria è già proiettato alla conquista di un’altra regione “rossa” l’Emilia. Il leader leghista ha come unico obiettivo dimostrare che anche nelle regioni governate da anni dal centrosinistra possano essere conquistate in questo periodo storico dal centrodestra. Salvini si concentra da oggi per la vittoria della senatrice bolognese Lucia Bergonzoni candidata alla Presidenza ...

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi : foto di gruppo una genialata Trionfo Salvini : cosa ci dice il voto - I dati : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

"Se pensiamo di fare solo un'ammucchiata contro Salvini andiamo a sbattere" - dice Giachetti : "Con il M5S nessuna alleanza strutturale o andiamo a sbattere": a dirlo è il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti, intervistato da La Stampa. "Noi - spiega Giachetti - abbiamo fatto un accordo con M5s per questa legislatura perché c'era un'emergenza democratica e non volevamo che il Paese scivolasse in una crisi economica bestiale. Ma Italia viva nasce per offrire un'alternativa liberaldemocratica". Prosegue Giachetti: "Intanto è tutto da ...

Salvini esulta - l'Europarlamento dice no a Ong e porti aperti : "Sconfitto partito delle poltrone Renzi-Macron" : Uno schiaffo alla "maggioranza delle poltrone Macron-Pd-5Stelle-Renzi". Dall'Italia Matteo Salvini esulta per quanto accaduto a Strasburgo, dove l'Europarlamento ha bocciato una risoluzione "per spalancare i porti alle ong". "Vittoria della Lega e dell'Italia", spiega l'ex ministro degli Interni: "N

Salvini dice che è nata la 'coalizione degli italiani' : "Dopo mesi di chiacchiere penso che tutta Italia e persino i palazzi della politica abbiano capito dove sta la maggioranza del consenso". In un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Salvini torna sulla manifestazione di sabato e sottolinea la nascita della "coalizione degli italiani", nome che "mette bene in evidenza il suo carattere: da una parte c'è chi dipende dagli umori di Parigi, Berlino e Bruxelles. Dall'altra ci siamo noi. ...

"Al governo con Renzi? Mai nella vita" - dice Salvini : "Io al governo con Renzi? Ma neanche se mi offrissero di fare il re del mondo. Mai nella vita". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio a Todi, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile in futuro una coalizione con l'ex premier toscano. "Lo tenga in memoria", ha aggiunto rivolgendosi al giornalista che lo stava filmando. Per poi rispondere al leader di Italia Viva che alla Leopolda, appellandosi ...

“Siamo 200 mila!” - dice Salvini. Ma i conti alla manifestazione di Roma non tornano. Ecco quanti erano davvero : “Cambieremo la storia di questo Paese, torneremo al governo” e “questa è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani, non di fascisti”. Ospite perfetto, a Matteo Salvini, riesce l’impresa di riempire piazza San Giovanni e di rimettersi in sintonia con gli alleati del centrodestra, che non hanno gradito il simbolo della Lega comparso alle spalle, notte tempo. E’ il leader della Lega, che a sorpresa, poco dopo le 15, prende la parola per ...

"Arriverò a Palazzo Chigi dalla porta principale" - dice Matteo Salvini : “Io a Palazzo Chigi ci arriverò dalla porta principale, cioè dalle elezioni. Continuano a rinfacciarmi di aver detto ‘pieni poteri': un'espressione forse equivoca ma sarei l'unico dittatore che chiede di dare la parola agli italiani. Renzi invece ha paura delle urne perché il suo partito è dato fra il tre e il cinque per cento”. In una intervista lunghissima, di ben tre pagine de Il Foglio, il leader della Lega Matteo Salvini attacca a testa ...