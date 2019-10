Lodi | la scuola inserisce bimba disabile in classe e i genitori tengono i figli a casa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lavinia Greci Ladelgiano ha condannato la "protesta" messa in atto dai familiari dei compagni di una, inserita in unadi unaelementare. Così i docenti hanno fatto una contro-manifestazione La "colpa" dellaè quella di aver inserito una bambina con disabilità insieme agli altri compagni e questo, ad alcuniproprio non è stato bene. Così hanno deciso di tenere ai propriper i "problemi" provocati dal comportamento della piccola. La protesta, che a molti è sembrata surreale, si è consumata a Cornegliano Laudense, in provincia di. Secondo quanto riportato da Fanpage, il fatto sarebbe accaduto nei giorni scorsi, anche se l'episodio è stato reso noto soltanto qualche ora fa dall'istituto. La replica dellaLa, alle lamentele dei familiari, ha voluto rispondere con una comunicazione ufficiale, ...

eziorede61 : Ma a Lodi, quando si tratta di scuola, ci tengono a farsi notare. - CettaFerrara : @fanpage Di nuovo Lodi al centro di polemica per la scuola, prima la mensa negata agli immigrati, ora lo sciopero d… - Gianna47428351 : dalle parti di Lodi pochi giorni fa: inserimento di un'alunna disabile, i genitori non mandano a scuola i figli per… -