Milano s’inchina in coda alla corte di Sting

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)al Mediolanum Forum di Assago (ottobre 2019)La prima volta di Live Nation con i biglietti nominali non è andata proprio liscia: lunghe code ai controlli, gente che si è presentata senza documento d’identità (o semplici fotocopie), conseguente ritardo d’inizio dello show.avrebbe dovuto iniziare a cantare al Forum di Assago alle 20, per la terza tappa italiana del suo My Songs tour, il nuovo live-show europeo del musicista britannico, celebrazione dei suoi più grandi successi, con cui si era già esibito in Italia a ...