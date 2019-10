Ricavi da record per Alphabet nel terzo trimestre 2019

Inter - bilancio in rosso : -48 - 4 milioni. Ma i Ricavi sono record : 417 milioni : “La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro Inter nazionale come Antonio Conte e la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi”. Così Giuseppe Marotta a margine dell’assemblea degli azionisti dell’ Inter , che ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019. “I ricavi sono oggi più del doppio dei risultati precedenti ...

Inter - Ricavi record nel 2018/19 a 415 milioni : Il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ha discusso oggi la proposta di approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2019, che sarà poi sottoposto all'assemblea dei soci prevista per fine ottobre. Secondo quanto appreso dall'Ansa e da CF – Calcioefinanza.it, il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: