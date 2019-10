Putin ed Erdogan ridisegnano la Siria

Siria - Putin-Erdogan : nuova tregua 150 h : 19.52 Siria,Putin-Erdogan:nuova tregua 150h Ankara prolunga l'attuale cessate il fuoco nel nord-est della Siria di altre 150 ore. Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km dal confine turco. E' esclusa Qamishli, principale centro curdo nell'area. E' l'intesa raggiunta a Sochi dai presidenti dei due Paesi, Erdogan e Putin. "Accordo storico per la lotta contro il terrorismo, a favore dell'unità politica e territoriale ...

Siria - patto Putin-Erdogan : pattuglie congiunte fino a 10 km oltre confine turco : Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territorio Siriano oltre il confine turco, a est e ovest dell'area in cui è stata condotta l'operazione...

Siria - curdi annunciano ritiro da safe zone. Oltre 5 ore di colloquio Putin-Erdogan : Le forze curdo-Siriane si sono ritirate dalla zona di sicurezza nel nord-est del paese come richiesto dall'accordo turco-americano. Lo riferiscono media Siriani e panarabi che citano fonti militari curde e statunitensi. Le forze curde hanno informato quelle americane di aver ritirato le loro truppe dalla zona frontaliera, affermano le fonti citate dalle tv panarabe al Jazira e al Arabiya. Il ritiro dalla zona di sicurezza turca sarebbe stato ...

Siria e Turchia : scade la tregua. Erdogan incontra Putin - ma sogna la bomba atomica : Altro che passo indietro. Erdo?an vuole una «Turchia ancora più grande» e nel suo cassetto c?è un sogno marcio: la bomba atomica. Lo scacchiere Siriano è...

Siria - scade la tregua con i curdi. Oggi Erdogan da kingmaker Putin : Il 'sultano' costruisce la sua "zona di sicurezza" in Siria, ma prima di decidere le prossime mosse attende di vedere cose ne pensa Vladimir Putin, il vero kingmaker nel Paese mediorientale, che Recep Erdogan vedra' a Sochi Oggi, a poche ore dalla scadenza (le 21 italiane) della tregua con i curdi. Il ministero della Difesa turco ha reso noto di aver preso il controllo di una superficie di 1.500 km quadrati del Nord-Est della Siria, meno della ...

Siria - Turchia e Assad mettono le mani sul Rojava. Lavrov : “Strutture curde rientrino in sfera siriana”. Martedì incontro Erdogan-Putin : Turchia e Russia, che sostiene il governo di Bashar al-Assad, hanno un piano per il nord-est della Siria: spartirselo. E a rimetterci sarà l’autonomia del popolo curdo che rappresenta la maggioranza della popolazione in quella striscia di terra al confine tra i due Paesi mediorientali. Lo si intuisce dalle parole pronunciate lunedì dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e dal ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, nel giorno ...

CAOS SIRIA/ Erdogan - Putin e Iran : di chi è il "nuovo" Medio oriente? : La Russia, anche grazie al ruolo svolto dalla Turchia, sta risultando essere la vera vincitrice della partita Mediorientale

Tregua fragile in Siria - tensione tra Roma e Ankara. Attesa per incontro Putin-Erdogan : E' una Tregua fragile, quella cominciata in Siria, il giorno dopo l'accordo siglato tra Ankara e Washington, quest'ultima accusata dall'Ue di aver consentito una vera e propria "capitolazione" dei curdi. La Turchia, adesso, sferra una offensiva diplomatica, concentrando l'attenzione sui governi europei, e in particolare su quello italiano, invitandolo a ripristinare le relazioni bilaterali. Questi ultimi sostengono che la Turchia continua a ...

SIRIA - INTESA TURCHIA-USA/ Trump e Putin si dividono Erdogan e Assad : Il cessate il fuoco in SIRIA è solo l'ok alle annessioni turche da parte di Trump, che intanto si accorda con Putin sul futuro della SIRIA di Assad

CAOS SIRIA/ L'Occidente è la prima vittima del risiko di Assad - Erdogan e Putin : I curdi hanno dovuto chiedere il supporto di Assad per fermare l'avanzata turca. Non sarà gratis. Ma anche i curdi, come dice Trump, non sono angeli

Erdogan non si ferma - l'unica condizione è la resa curda. "Presto" l'incontro con Putin : Erdogan guarda a Mosca, snobba Washington. Detta le sue condizioni per una pace, il cessate il fuoco è possibile solo dopo la resa dei curdi. “La nostra posizione è la seguente: subito, stasera, che tutti i terroristi depongano le armi e gli equipaggiamenti, distruggano tutte le loro fortificazioni e si ritirino dalla zona di sicurezza che abbiamo fissato”, proclama il presidente turco in un discorso davanti ai deputati ...

L'Ue balbetta davanti a Erdogan - Trump rompe con tutti - Putin giganteggia : Negli Usa è stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che c’è stato un massiccio intervento russo nelle elezioni americane tramite internet, mentre invece sono emersi indizi ma non “la pistola fumante” per quello che riguarda gli incontri fra emissari russi e uomini di Trump da lui delegati. Ciò al netto della vicenda in corso riguardante l’Ucraina su cui si è aperta la questione ...

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. Telefonata con Putin : “Il presidente turco presto a Mosca” : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”, è la risposta del presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Donald Trump, che nelle scorse ore si era detto “pronto a distruggere rapidamente l’economia turca” e ha chiesto ad Ankara di interrompere le operazioni militari in Siria. Erdogan ha aggiunto di non essere preoccupato per le sanzioni americane – firmate dallo stesso Trump – contro la sua offensiva. Le sue ...

Siria - Putin invita Erdogan a Mosca : 9.00 Il presidente russo Putin e il suo omologo turco Erdogan hanno parlato al telefono"su iniziativa della parte turca" Lo fa sapere il Cremlino. Il colloquio si è concentrato sulla situazione in Siria e Putin ha invitato a Mosca Erdogan,che ha accettato e si recherà nella capitale russa "entro pochi giorni".Lo riportano le agenzie russe. Intanto, partirà oggi per la Turchia il vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Trump ad Ankara ...