Manovra Governo | intesa su carcere per evasori | slitta tetto sul contanti

Manovra : Savini (Fi) - ‘governo spinge ceto medio verso il basso’ : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – ‘Il governo sta spingendo il ceto medio verso il basso, complicando la vita e aumentando le tasse a chi lavora e produce. In Italia l’ascensore sociale è fermo al piano terra, non c’è possibilità per i giovani capaci di emergere e farsi strada e, se per caso qualcuno si mette in proprio e ci riesce, magari aprendosi una partita Iva, arriva subito la sinistra a punirlo e a riportarlo ...

Manovra 2020 - nuovo accordo di Governo : slitta tetto contante - bonus befana nel 2021 : Il cantiere dalla Manovra 2020 è ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di Governo, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare un nuovo accordo sui punti chiave dell’impianto. Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera ...

Manovra - tregua nel governo : ma c'è chi inizia a parlare di "maggioranza senza futuro" : Due le principali novità che emergono dal vertice di maggioranza: il carcere per i grandi evasori, che entra nel decreto...

**Manovra : stime governo - con bonus Befana platea carta credito raddoppierà** : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – La platea degli italiani che usa la moneta elettronica potrebbe raddoppiare, passando dagli attuali 6-7 milioni di utenti a 15 milioni. Questa la stima del governo, che sta lavorando al cosiddetto bonus Befana e, più in generale, alle misure per favorire l’uso di Pos e carte di credito. Le risorse a disposizione restano 3 miliardi, che si tradurrebbero in un bonus tra i 300 e i 500 euro che, viene fatto ...

Sulla Manovra la Ue chiede chiarimenti Governo verso l’accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - accordo nel governo su pos ed evasori in carcere : pace tra Di Maio e Conte? : Un vertice di maggioranza tesissimo, a Palazzo Chigi. Vertice che ha fatto slittare di oltre due ore il Consiglio dei Ministri previsto per la serata di lunedì 21 ottobre. All'ordine del giorno la Manovra, così come è all'ordine del giorno lo scontro sempre più palese tra Luigi Di Maio e Giuseppe Co

Manovra Governo - Conte incontra i Partiti della maggioranza : Manovra Governo, Conte incontra i Partiti della maggioranza.A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte sta incontrando il capodelegazione del M5S

Manovra - vertice governo per chiarimenti : 11.45 Dovrebbe tenersi in serata il vertice di governo, preannunciato dal premier Conte sulla Legge di Bilancio e il Decreto fiscale, dopo i malumori emersi nella maggioranza. Non risulta al momento una convocazione ufficiale, ma i rappresentanti dei partiti di governo sono allertati tra le 18 e le 19. Per le 19 è convocato il Consiglio dei ministri per il decreto sul terremoto.

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Governo - vertice di maggioranza per trovare la pace sulla Manovra. Spadafora : “Conte sia mediatore. Ma le promesse vanno mantenute” : Matteo Salvini un po’ esagera: “Stanno litigando in un mese più di quanto abbiamo fatto noi in un anno”. Ma ora la preoccupazione di tutta la maggioranza è di ricucire gli strappi, anche dovuto a accelerazioni verbali. Il vertice di maggioranza non ha ancora un orario. Si sa solo che alle 19 ci sarà il consiglio dei ministri che all’ordine del giorno ha il decreto Terremoto, al quale però dovrebbe aggiungersi – ...

Manovra - botta e risposta tra Conte e Di Maio : 'Senza il M5S manca coalizione di governo' : La diversità di vedute sulla Manovra finanziaria continua a far ballare e tremare il Governo che, finalmente nella giornata di domani 21 ottobre, si riunirà per il vertice di maggioranza. Il trio composto da Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Renzi prosegue con una serie di ultimatum e frecciatine che sembrano non avere fine. Nel rispondere alle dichiarazioni dei giornalisti in diretta dall'Eurochocolate a Perugia, il Presidente del ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non c'è governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

