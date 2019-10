Un ex astronauta della Nasa sui misteri dell’igiene nello spazio

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Non importa che tu sia giornalista o privato cittadino: se c’è unnei paraggi, prima o poi finirai per assillarlo chiedendogli com’è vivere. I bisogni primari dell’uomo sono sempre gli stessi, dopotutto: anche sulla Iss, insomma, bisogna lavarsi e andare in bagno. E, proprio come tra normali coinquilini, anche gli astronauti devono lasciare in ordine gli spazi comuni e non sottovalutare la pulizia. In questo video, l’exMike Massimino rivela diversi segreti su i riti dell’igiene lontano dal pianeta Terra. Decisamente complicato, a suo dire, era andare in bagno sullo Space Shuttle, perché il sistema noto come Wcs (Waste containment system) era alquanto articolato. C’era ovviamente un tubo per urinare, ma ogniutilizzava – per motivi di privacy e pulizia – un diverso imbuto da agganciare al tubo, ...

