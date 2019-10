Dal Columbus Day all’Indigenous Day | la rivincita dei nativi americani

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Distanti, schivi, unfriendly, sono gli Indios, più correttamente chiamati, anche se in molti hanno discendenze differenti, a volte anche europee. Gli Indios sono stati i primi a occupare la terra americana e per questo, a buon diritto, si fanno chiamare. Sono tra New Mexico, Utah e Arizona nella Navajo Nation, dove maestosi canyon racchiudono storie, umanità e antiche rovine aggrappate alle pareti di roccia. Che siate nelle pianure, nei prati di alta montagna o nei deserti aridi, i ricchi colori del sud-ovest americano, che racchiude le terre dei, vi cattureranno per sempre. Sono cinquecentosessantasette le tribù, tra queste ci sono i Navajo che incontro durante il viaggio, tutte le tribù sono differenti, a queste appartengono altrettante famiglie diverse fra loro per usi, costumi e tradizioni. Ma ciò che ...

