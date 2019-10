Il business dei tour di addio

Il business dei canali tematici : dalla Juve all’Inter - le scelte dei club : C’è chi ha scelto Dazn, chi lo streaming diretto, chi Sky e chi invece è in chiaro e su YouTube. Il business dei canali tematici dei club di calcio è sempre più variegato, come riportato da Italia Oggi in un articolo a firma di Claudio Plazzotta. L’ultima novità è rappresentata dall’Inter, che dal 14 settembre […] L'articolo Il business dei canali tematici : dalla Juve all’Inter, le scelte dei club è stato realizzato ...

Quel business mondiale dei farmaci anticancro. I malati colpiti due volte : Francesca Angeli Sequestro per 4 milioni di euro. Il rischio del mercato nero. Disparità di cure tra le regioni Traffico di farmaci ad altissimo rischio. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona e condotta dai Nas dei carabinieri che ha portato al sequestro di 824 confezioni di medicinali per un valore di quasi 4 milioni di euro, scoperchia un vaso di Pandora e svela un mercato illegale dove a rimetterci sono ...

El País : Maradona incarna la retorica dei miracoli su cui è basato il business del calcio : Dale Nomas su El País parla spiega l’entusiasmo dei tifosi del Gimnasia per l’arrivo di Maradona con il mito dei miracoli nel mondo del calcio. Non importa che Diego non abbia mai vinto nulla come allenatore, che sia grasso, claudicante perché appena operato al ginocchio. Non importa neanche se abbia delle reali possibilità di evitare la retrocessione della squadra. La realtà non importa, perché lui è Maradona. E può fare i ...