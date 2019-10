Berlino frena l' Europa contro la Turchia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La Francia minaccia sanzioni allaper l’offensivai curdi in Siria, sanzioni da discutere già al Consiglio europeo della prossima settimana a Bruxelles. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio – come il collega francese – convoca l’ambasciatore turco a Roma e lunedì porterà la posizione italiana al consiglio dei ministri degli Esteri a Lussemburgo, dove la Svezia, la più intransigente con Ankara, chiederà un embargo europeo alla vendita di armi alla. Il premier Giuseppe Conte attacca: “L’attività fin qui svolta dallaper l’accoglienza dei profughi siriani, tra l’altro da noi sostenuta con cospicui investimenti, non diventi uno strumento di ricatto per una iniziativa militare che non possiamo accettare”. Ma l’Ue è in affanno sulla ...

