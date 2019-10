L' oroscopo dell' amore per i single fino al 13 ottobre | Gemelli determinato | Cancro nervoso

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) L'per idedicato alla seconda settimana dipunta un riflettore sulle opportunità sentimentali di ciascun segno zodiacale. Facendo riferimento su una Luna un po' rigida presente in Capricorno, poi successivamente più amichevole in Acquario e molto spirituale in Pesci, le emozioni prendono il volo e i sogni iniziano a concretizzarsi. L'entrata di Venere in Scorpione mercoledì darà il via libera a splendidi momenti di romanticismo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'settimanale Ariete: martedì Luna dall'Acquario potrebbe rendere le percezioni sentimentali distratte a causa di un rifiuto ad interpretare le emozioni. Marte, Sole e Venere remeranno ancora contro, sfidandovi ad aprirvi con maggiore chiarezza alle opportunità amorose. Toro: una Luna positiva ad inizio settimana incrocerà le sue energie con Urano, sprigionando ...

