Cervicalgia | dolori ricorrenti e invalidanti al collo | attenzione ai formicolii

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il dolore alè un malessere sempre più diffuso, senza distinzioni fra uomini e donne. Ben sei italiani su 10 soffrono di, circa quindici milioni di persone ricorrono alle cure mediche dopo aver consultato ortopedici, fisiatri, fisioterapisti. “Il fenomeno, in effetti, non accenna a diminuire“, avverte Mario Manca, presidente degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d’Italia (Otodi) durante il 12.esimo Trauma Meeting in corso a Riccione. “Il dolore al, ma anche alla nuca e alle spalle, coinvolge sempre di più un numero disparato di persone. Molti uomini e donne, indipendentemente dalla loro età – spiega l’ortopedico – sono costretti a vivere conal. Le cause dellasono molteplici, una delle più frequenti è la postura scorretta che ognuno di noi, involontariamente, assume ...

MedexTV : PRIMA PAGINA SALUTE: 'Cervicalgia e test di Esterman'. Disturbi come emicrania o dolori alla schiena possono essere… -