Palermo : stabilizzazioni al Comune - Ale Ugl Sicilia ‘lavoratori Asu figli di un dio minore’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Nell’esprimere la nostra soddisfazione per la stabilizzazione dei circa 600 lavoratori precari del Comune di Palermo, non possiamo non prendere atto, con tanta amarezza, che i 112 lavoratori Asu sono figli di un dio minore per il sindaco Leoluca Orlando, per l’amministrazione tutta nonché per le organizzazioni sindacali che hanno firmato l’accordo. Assurda e vergognosa la loro ...