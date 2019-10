«Biancaneve» | tutto pronto | o quasi | per il nuovo live-action Disney

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) IL RE LEONE (2019)E I SETTE NANIALADDIN (2019) DUMBO (2019)MULAN (2018)CRUDELIA (2018)ROSE RED (2019)PINOCCHIO (2018)LA SIRENETTA (2017)GENIESCAMPANELLINOTHE CHRONICLES OF PRYDAIN DUMBO (2019) Restituire allaquel che è della: diritti, possibilità e infiniti. Dopo aver lasciato che, negli anni successivi al 1937, altre major sfruttassero la storia di, la manipolassero così da comprimerla in film nuovi di zecca, gli Studios avrebbero deciso di riappropriarsi del loro primo cartone animato.e i sette nani, la cui prima volta al cinema risale a 82 anni fa, sarebbeper essere infilato nella macchina dei. LEGGI ANCHE«», uncon le musiche di «La La Land» Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, sarebbe stato contattato per occuparsi della regia, mentre le musiche della pellicola, come già ...

valetomirotti : Lo stato comatoso che mi coccola oggi è il giusto mix tra le fiabe Disney di Biancaneve, Aurora e Raperonzolo e una… - goldzello : vi prego, tutto ma non il live action di Biancaneve. - NOFUNJIMINIE : mi manca Emma e il suo maggiolino giallo, mi mancano Biancaneve e il principe con tutto il loro carico di amore smi… -