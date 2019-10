Basket | un minuto di applausi su tutti i campi in Italia per ricordare Sveva | a 8 anni se

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)non ce l’ha fatta. La giovane giocatrice dise ne è andata dopo aver lottato per un anno e mezzo contro un male terribile: a soltanto 8ci ha lasciato per un tumore al rene. La sua storia era balzata agli onori della cronaca lo scorso anno quando lo zio Giulio la raccontò al portale La Giornata Tipo e da quel momento si sono susseguiti i messaggi di incoraggiamento per questa giovane cestista: video di sostegno da parte di fuoriclasse come Gigi Datome, Raffaella Masciadri, Danilo Gallinari hanno incoraggiato la piccola che, come ha detto alla mamma, si è sentita famosa e amata. In ricordo di Greta la Federha deciso per undisuche nel weekend ospiteranno delle partite con la palla a spicchi protagonista proprio perla piccola e la sua energia. Addolorati per la scomparsa di. Ascoltiamo la proposta di ...

Eurosport_IT : 'Applaudiamo il coraggio di Sveva, di tutti i bimbi e le famiglie che lottano' Perché la tua forza e le tue risate… - Pianeta_Basket : RT @Italbasket: Addolorati per la scomparsa di Sveva. Ascoltiamo la proposta di @parallelecinico ma non vogliamo fare silenzio. Fip dispone… - 7rancescoCerqua : RT @Gazzetta_it: La piccola #Sveva non ce l'ha fatta, su tutti i campi d’Italia verrà ricordata con un minuto di applausi @Italbasket https… -