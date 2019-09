Mette a caricare lo smartphone sul cuscino e la batteria esplode | morta studentessa di 14

Fonte : fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2019) Alua Asetkyzy Abzalbek, 14enne di Bastobe, in Kazakhstan, èdopo che ladel suo, che aveva messo in carica prima di andare a dormire, è esplosa. Il dispositivo, che aveva lasciato sul, si è surriscaldato ed è scoppiato, colpendola alla testa. A trovare il corpo senza vita della ragazza sono stati i genitori il mattino seguente: "Ancora non ci crediamo".

