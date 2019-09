La Vita in Diretta non va in onda | ecco perchè

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 27 settembre 2019) Alberto Matano - Instragram Pomeriggio insolito per i telespettatori di Rai 1. Dopo il consueto appuntamento con Caterina Balivo e il suo Vieni da Me, al posto de Lainè andato inprima un segmento di Techetecheté e poi, dopo il Tg1, la replica della prima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.? Per un “semplice” black out. Lainsalta per un black out Gli studi di via Teulada, dai quali va inogni giorno inil programma, si sono ritrovati senza corrente e così l’appuntamento quotidiano è saltato. A darne per primo l’annuncio attraverso il proprio profilo Instagram è stato Alberto Matano, che ha mostrato dei video nei quali il buio parlava forte e chiaro. La corrente è anche tornata per un momento, ma ciò non è bastato a consentire la messa indel programma. Questo il commento ...

RocioMMorales : Perché è così che bisogna vivere la VITA... In DIRETTA... Col CUORE... ????Grazie @vitaindiretta! Grazie… - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Guasto elettrico, non parte 'La vita in diretta' - annatomasi1 : RT @BrnMargarete: @LCuccarini @vitaindiretta @RaiUno @albmatano mi dispiace, vedo sempre la vita in diretta e temevo che anche RAI 1 oscura… -