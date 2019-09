Enzo Miccio | Shopping Night non è politically correct | ma io forse sono diventato

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019)e Carla Gozzi, una coppia di fatto. Da 15 anni non c'è stagione televisiva senza di loro. Quest'annotornati all'interno della Rinascente per la sfida più glamour di sempre:, in onda ogni giovedì alle 21.10 su Real Time. "Benché faticoso, è sempre divertente lavorare in uno store di sette piani deserto con tre pazze che vanno in giro in cerca di abiti. Certo, è faticoso: io non ce la faccio più a registrare di notte, ho una certa età (ride, ndr). Quest'idea piace molto al pubblico. Anche perché, rispetto a Ma come ti Vesti?, le protagonisteesperte - o presunte tali - di moda chelì per farci vedere quantobrave e vincere questo outfit stratosferico", raccontaa Tvblog. Perché è trascorso così tanto tempo dall'ultima edizione?"Noncosì ferrato sulle strategie di palinsesto della rete. So però che quest'anno, dopo 12 anni, ...

TeresaBellanova : L'importante é scegliere l'abito che più ci fa stare bene. Grazie @Enzo_Miccio per la splendida chiacchierata ??… - gattogeloso : RT @TeresaBellanova: L'importante é scegliere l'abito che più ci fa stare bene. Grazie @Enzo_Miccio per la splendida chiacchierata ?? #vesto… - viviancervell : RT @TeresaBellanova: L'importante é scegliere l'abito che più ci fa stare bene. Grazie @Enzo_Miccio per la splendida chiacchierata ?? #vesto… -