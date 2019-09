Confronto Renzi-Salvini a Porta a porta il 15 ottobre | è ufficiale

Fi : Schifani - 'Noi alternativi a Renzi - con Salvini Confronto su alcuni temi' : Palermo, 22 set. (AdnKronos) - "Forza Italia non guarda certamente verso Renzi, sono storie e appartenenze diverse. Non guarda certo a sinistra. Noi siamo competitivi a Renzi, per essere chiari. Forza Italia è alternativa a Renzi, mentre con Salvini si confronta su alcuni temi". Lo ha detto all'Adnk

Fi : Schifani - ‘Noi alternativi a Renzi - con Salvini Confronto su alcuni temi’ : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “Forza Italia non guarda certamente verso Renzi, sono storie e appartenenze diverse. Non guarda certo a sinistra. Noi siamo competitivi a Renzi, per essere chiari. Forza Italia è alternativa a Renzi, mentre con Salvini si confronta su alcuni temi”. Lo ha detto all’Adnkronos Renato Schifani (Fi) parlando del partito. “Nel centrodestra c’è un dibattito aperto sulla legge ...

Renzi conferma il Confronto in tv con Salvini : Matteo Renzi contro Matteo Salvini. E viceversa. Dopo essersi scontrati a distanza per mesi, tra insulti diretti e frecciatine non troppo velate ad ogni occasione possibili, i due Matteo della politica italiana si ritroveranno faccia a faccia per un confronto in tv moderato da Bruno Vespa nel suo Porta a Porta.Manca soltanto l'ufficializzazione della data, ma i due leader hanno già confermato la propria disponibilità. La conferma è arrivata ...

Salvini e Renzi - Confronto in tv a Porta a Porta tra il 15 e il 17 ottobre : "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente". Lo ha scritto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua enews.Intanto Bruno Vespa in queste ore è al centro di una polemica anche politica seguita alle critiche per l'intervista di martedì scorso alla vittima di violenza Lucia Panigalli, durante la ...