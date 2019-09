Tumori in calo in Italia | è la prima volta | diminuisce anche la mortalità

Tumori - prima volta in calo nuovi casi : 12.27 Per la prima volta, i casi di tumore in Italia calano: sono 371mila quelli stimati nel 2019, 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018.L'anno scorso le nuove diagnosi erano state 4000 più del 2017. L'inversione di tendenza è segnalata dall'Aiom, Associazione Italiana di Oncologia medica, nel rapporto sul 2019. Diminuisce anche la mortalità "grazie ai programmi di prevenzione e al miglioramento delle terapie", piega la presidente Gori. Ad ...

Tumori per la prima volta in calo in Italia : -2mila diagnosi rispetto al 2018. Un milione di persone guarite : Diminuisce la mortalità, “grazie ai programmi di prevenzione e al miglioramento delle terapie” e per la prima volta calano i nuovi casi di tumore in Italia. L’Associazione Italiana di oncologia medica Aiom spiega l’inversione di tendenza nel rapporto ‘I numeri del cancro 2019’, elaborato dall’Associazione Italiana di oncologia medica Aiom insieme alle associazioni Airtum, Passi e Siapec. Sono 371mila i casi ...

Tumori - nuovi casi in calo per la prima volta : 371.000 nel 2019 - un milione i guariti : Buone notizie arrivano dall'Aiom, Associazione italiana di oncologia medica. Per la prima volta dalla costituzione dell'associazione calano i casi di Tumori. Nel 2019 se ne sono registrati...