Perché non è vero che il libro di Giulia De Lellis è il più venduto in Italia

Antonio Monda in esclusiva : «Vi sorprenderò - sarà una Festa del Cinema che voi umani non avete mai visto. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

Casarin : la Var corregge - ma Perché non si riduce l’attesa per decidere sul fuorigioco? : Sul Corriere della Sera, Paolo Casarin fa il punto sugli arbitraggi della quarta giornata di campionato. Orsato è stato bravo a dirigere una gara difficile, scrive, e anche a sospendere il gioco per i cori razzisti contro Dalbert. Anche lui ha dovuto fare ricorso alla Var per il contatto di mano, involontario, di De Roon, che aveva indirizzato il pallone verso Pasalic pronto a segnare. Qualcosa che è parsa la copia del gol di Pjatek ...

La bisessualità non è avidità né confusione. Ecco Perché serve una giornata per celebrarla : di Margherita Cavallaro Oggi è la giornata per l’orgoglio bisessuale e già mi vedo la gente che legge le notizie su Facebook chiedersi se ce ne sia davvero bisogno: d’altro canto la B di Lgbt+ sta proprio per bisessuale e, quindi, l’orgoglio bisessuale è anche celebrato durante il mese del Pride. Beh, in realta sì: semplicemente perché, che ci crediate o no, i bisessuali si ritrovano spesso ad essere discriminati sia negli ambienti eterosessuali ...

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo : "Pamela Prati Perché ti sei innamorata di un'idea?". "Sono una cretina" : "Io ho molti dubbi su questa vicenda, ma da donna mi chiedo soprattutto come sia possibile che una persona come lei, anche di spettacolo, si sia innamorata di un'idea. Si sia innamorata di un fantasma?". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, si scontra con Pamela Pra

Tasse - Perché rischiamo il tracollo. La verità sul diesel più caro : tutto quello che non ci dicono : Il governo minaccia di ammazzare l' agricoltura. Pazzesco, in nome dell' ambiente, il "decreto clima" allo studio potrebbe mettere in ginocchio le persone che più tutelano l' ambiente stesso, ovvero i contadini. Sono giorni che Sergio Costa, il grillino ministro delle politiche ambientali, ci prova.

Conte vuole rivedere il reddito di cittadinanza : "Bisogna lavorare Perché non sia solo assistenziale" : Il reddito di cittadinanza ”è stato criticato perché è stato presentato come una misura meramente assistenziale. Ora però dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza di questo strumento è cercare di recuperare persone che sono emarginate dal mercato del lavoro”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il dialogo con Maurizio Landini al Teatro Apollo a ...

Domenica In - Mara Venier svela un retroscena : "Perché non ci sono mai politici ospiti in studio" : Perché a Domenica In non ci sono mai ospiti politici? A svelare l'arcano è la stessa Mara Venier, in un'intervista a Repubblica: "La differenza fra le vecchie Domeniche in e quella di oggi? Il pubblico. Una volta erano tutti lì, facevo otto milioni e anche oltre. Oggi la gente è dispersa tra canali

DIARIO USA/ Sanders - Biden e Warren - Perché non "bucate" la tv dell'americano medio? : Il Partito democratico fatica a trovare un candidato da opporre a Trump alle prossime elezioni Usa. Ecco chi sono al momento i possibili nomi

Per Fca ormai un annus horribilis Ecco perchè il gruppo non corre più : Gli ultimi dati hanno fatto scattare il campanello d'allarme: Fca vede calare nei primi otto mesi sia le vendite sia la quota di mercato tanto in Italia quanto in Europa. Il gruppo soffre la demonizzazione delle motorizzazioni diesel e il ritardo accumulato nel rinnovo della gamma, oltre che sull'auto elettrica. Ma quest'ultimo tema, su cui ora Fca sembra voler puntare, non potrà produrre risultati apprezzabili che nel ...

Pd - Lotti spiega Perché non ha seguito Renzi : “Resto nella casa del riformismo. Qui per riaffermare garantismo contro giustizialismo” : “Il luogo politico di un’autentica componente riformista è solo il Partito democratico, è qui che la nostra sfida può e deve trovare nuova linfa”. In un lungo intervento sul Foglio l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti, spiega la sua decisione di rimanere nel Pd e di non seguire Matteo Renzi nella nuovo movimento ‘Italia viva‘. Nessuna lite personale, nessun ruolo da “spia” o da “cavallo di Troia”, ...

Marco Carta non si presenta alla prima udienza del processo per furto - gli avvocati : “Era agitato Perché non ha mai visto un’aula di un tribunale” : Marco Carta non si è presentato in aula venerdì alla prima udienza che lo vede imputato con l’accusa di furto aggravato di sei magliette – per un valore di 1200 euro – dalla Rinascente di Milano. “Era agitato, perché non ha mai visto un’aula di un tribunale in vita sua (per un processo, era presente all’udienza di convalida, ndr), anche se è sicuro della sua innocenza“, hanno spiegato i suoi difensori, gli avvocati ...

Massimo Giletti a Blogo : "Sono stato tentato di lasciare La7 - non per la Rai. Ecco Perché ospito la Prati a Non è l'Arena" (VIDEO) : Domenica prossima, alle ore 20.30, su La7, avrà inizio la terza edizione di Non è l'Arena. Blogo ha incontrato Massimo Giletti, che nella prima puntata ospiterà Matteo Renzi e Pamela Prati e si occuperà anche del caso Bibbiano.Il giornalista ha giustificato così la scelta di ospitare la Prati, dopo che a giugno scorso aveva definito il caso "l'estaltazione del nulla", lanciando diverse stoccate a Barbara d'Urso: Era una provocazione. La mia tv ...