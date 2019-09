Femminicidi | da “amore folle” a “se avesse voluto ucciderla | l’avrebbe fatto”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Sel’avrebbe fatto”. Così nella puntata di Porta a Porta andata in onda la sera del 17 settembre, Bruno Vespa si è rivolto a Lucia Panigalli, vittima di tentato omicidio, aggredita nel 2010 dal suo ex compagno Mauro Fabbri a calci, pugni e con un coltello. Un’affermazione, insieme ad altre pronunciate dal conduttore, che ha subito scatenato le polemiche, soprattutto dei molti comitati femminili che difendono i diritti delle donne e che hanno definito “inaccettabile” l’intervista. Fabbri tentò di uccidere Panigalli, operaia tessile, divorziata, conosciuta in una balera, due volte. La prima con un carico di violenza che lo portò in carcere per una condanna per tentato omicidio a 8 anni e mezzo. La seconda commissionando il delitto a un compagno di cella, al quale erano stati promessi un trattore, un’auto e 5mila ...

