Quello che non dobbiamo fare | rinchiuderci in casa

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019)è la parola usata da Matteo Renzi per identificare il nuovo soggetto politico che farà nascere.è una parola densa di significati, per ognuno di noi laè il luogo dove ci si ritrova, si discute, il luogo del cuore e delle emozioni. Ma non c’è nessuna emozione in questa scissione. Non ci sono il pathos, i sentimenti perché questa non è una scissione discussa o sofferta, non è la Bolognina o il “che fai mi cacci?” di finiana memoria. È una scissione nata e vissuta tra social e palazzi, proprio quei palazzi che si volevano abbattere. È una scissione politica fredda, ma comunque politica e come tale ora va affrontata da chi decide di rimanere.Si aprono nuovi scenari, strade impervie che non possono però non esser battute. Il primo grande rischio è di ...

Giorgiolaporta : #Renzi che fa la #scissione dal #Pd è lo stesso che giurava a reti unificate di lasciare la politica? Quello che in… - TeresaBellanova : Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze per il loro #primogiornodiscuola. Dico a voi quello che h… - stanzaselvaggia : Ma lui non era quello che “i bambini vanno tenuti fuori dalla politica?”. Vale solo per i suoi sulle moto d’acqua,… -