Ricattavano la Juve che non voleva più regalare biglietti | chi sono i capi ultrà arrestati

Fonte : fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il nome più noto è indubbiamente quello di Dino Mocciola, capo assoluto dei Drughi e già finito in carcere all’inizio degli anni Novanta per aver ucciso durante una rapina un carabiniere, oltre che considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della ‘ndrangheta in curva. E, stando a quanto già emerso in passato, avrebbe avuto pesanti divergenze con Raffaello Bucci, ultras bianconero suicida nel 2016.

repubblica : Arrestati 12 capi ultrà della Juve: ricattavano la società per avere biglietti e gestire bagarinaggio [news aggiorn… - MediasetTgcom24 : Arresti capi ultra' della Juve, 'ricattavano il club' #Juve - Frankf1842 : RT @TgLa7: Manette ai capi ultrà Juve. Gestivano il bagarinaggio e ricattavano la società -