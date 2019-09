Detto Fatto riparte lunedì 16 settembre | Carla Gozzi e Guillermo Mariotto affiancano

Non è affatto Detto che eliminando i contanti si riduce l'evasione - dice Tremonti : “Non è più il vicino di casa o il negoziante che nega lo scontrino, si vede un'evoluzione in senso tecnologico che arriva fino a prospettare pagamenti realizzati con l'iride o con la mano”, dice Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, in un'intervista a Il Sole 24 Ore. L'avvicinarsi a passi rapidi della manovra di governo per stendere la legge Finanziaria riaccende sempre e inevitabilmente le discussioni intorno ...

Scoppia la bufera dopo lo spot di Bianca Guaccero di Detto Fatto : Fan furiosi contro Bianca Guaccero dopo lo spot di Detto Fatto: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in camerino per ...

Emanuela Foliero dice addio a Mediaset e passa a Detto Fatto : “Quando mi hanno proposto il GF Vip ho capito che dovevo andarmene” : Dopo quasi trent’anni, Emanuela Folliero ha deciso di dire addio a Mediaset. Dopo la fine dell’esperienza come annunciatrice, lo storico volto di Rai 4 ha deciso di passare in Rai, dove condurrà una striscia quotidiana a Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi, nella quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del ...

Elena Sofia Ricci : “Per anni mi hanno Detto che mio padre non mi aveva voluto. Poi ho scoperto che aveva fatto molti errori” : “Mi era sempre stato detto che non mi aveva voluto. Ero stata programmata per tagliarlo fuori dalla mia vita. A un certo punto ho capito che c’era qualcosa che non andava nella mia vita e che era cruciale capire chi fosse veramente mio padre”. A confidarlo è Elena Sofia Ricci che si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair, in cui è tornata a parlare dei suoi drammi familiari, dal rapporto con il suo papà biologico fino ...

David Lopez : “Lo scuDetto é più vicino che mai - l’anno scorso è stato fatto un grande investimento” : David Lopez ex centrocampista azzurro, dal 2014 al 2016, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Fabian è fortissimo, ha una grande carriera davanti. Il Napoli lo scorso anno ha fatto un grande acquisto. Può interpretare qualsiasi ruolo a centrocampo. scudetto? Quest’anno il Napoli è più vicino che mai, bisogna crederci.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: CorSport – “Tensioni ...

Bianca Guaccero - polemiche per il nuovo spot di “Detto Fatto” : “È vergognoso”. Lei costretta a scusarsi : Sta suscitando molte polemiche il nuovo spot pubblicitario di Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Bianca Guaccero che tornerà in onda da lunedì 16 settembre. Il video incriminato fa parte di una serie di clip collegate tra loro e mostra la conduttrice nel suo camerino, intenta a prepararsi per il debutto: ad un certo punto entra nella stanza il comico Giampaolo Gambi che, offeso per uno scherzo ricevuto in uno spot ...

Detto Fatto con Bianca Guaccero : Emanuela Folliero svela un retroscena : Detto Fatto anticipazioni: Emanuela Folliero fa una confessione inaspettata Per i fans di Detto Fatto il conto alla rovescia è iniziato. Lunedì prossimo, a partire dalla 14,45 su Rai2, Bianca Guaccero tornerà al timone del programma di tutorial con una squadra tutta nuova e conferme importanti. Tra le novità della nuova stagione di Detto Fatto ci sarà una rubrica sui sentimenti a cura di Emanuela Folliero. La conduttrice Mediaset ha terminato ...