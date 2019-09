Borderlands 3 su PC non delude le aspettative di Randy Pitchford | CEO di Gearbox

Borderlands 3 : per Digital Foundry il comparto tecnico non convince sia su PS4 Pro che su Xbox One X : Gli esperti di Digital Foundry hanno analizzato le versioni PS4 Pro e Xbox One X di Borderlands 3 e a quanto pare neppure sulle console "premium" di Sony e Microsoft l'ultima fatica di Gearbox riesce a regalare un'esperienza perfetta.Le versioni PS4 Pro e Xbox One X permettono ai giocatori di scegliere tra due modalità grafiche differenti: la Performance Mode con risoluzione a 1080p e 60fps, e la Resolution Mode con risoluzione a 1800p e ...

Le recensioni di Borderlands 3 potrebbero non arrivare prima dell'uscita : Se speravate di scoprire quale accoglienza ha riservato la critica specializzata a Borderlands 3 prima di acquistare il gioco, rimarrete delusi.Il publisher 2K, infatti, ha inviato il codice per le recensioni dell'atteso gioco solo a un numero selezionato di siti statunitensi, citando problemi di sicurezza. La compagnia sembra essere arrivata al limite dopo aver inviato investigatori privati ​​a casa di un leaker di Borderlands ...

Borderlands 3 non rappresenterà la fine del franchise : "c'è sempre spazio per altre storie" : Anche se è molto facile pensare che una serie così riuscita come Borderlands continuerà in futuro, non è raro che le aziende promuovano i titoli più attesi dei loro franchise, in particolare i "terzi capitoli", come una sorta di finale.Ebbene, sembra che il team dietro Borderlands 3 stia adottando un approccio diverso, e sono convinti che l'acclamata serie continuerà dopo il terzo attesissimo capitolo. In un'intervista con DualShockers, i lead ...

Borderlands 3 : Gearbox assicura che lo studio non avrà periodi di crunch : Manca un mese all'arrivo di Borderlands 3 e Gearbox ha assicurato che il team non sosterrà il cosiddetto "crunching". In questi ultimi mesi si è sentito parlare molto spesso di questa pratica che obbliga gli sviluppatori a sostenere pesanti turni di lavoro consecutivi in modo da portare a termine un progetto per la data stabilita.Durante un'intervista, il producer di Gearbox, Chris Burke, ha dichiarato: "Non siamo uno studio che fa straordinari ...